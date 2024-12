Mellkasi fájdalmakra panaszkodott, kórházba vitték a dartsjátékost

Egy mérkőzés sem jutott Sandro Eric Sosingnak a londoni darts-világbajnokságon, a Fülöp-szigeteki versenyző ugyanis az első fordulóbeli bemutatkozása előtt mellkasi fájdalmakra panaszkodott, így meccs helyett kórházba kellett szállítani.

A 41 éves sportoló végül orvosi javaslatra visszalépett, így Ian White mérkőzés nélkül jutott tovább a második körbe, ahol Ritchie Edhouse ellen folytathatja.

Sandro Eric Sosing has withdrawn from his match with Ian White on medical grounds.

Sosing reported chest pains whilst practicing and following an on site assessment by medical staff he has been taken for further treatment. pic.twitter.com/yHgSNT3vpB

— PDC Darts (@OfficialPDC) December 20, 2024