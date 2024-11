Tyson vergődése precedensértékkel bírhat a profi bokszban

Egy német orvos, Walter Wagner nem értett egyet azzal, hogy ez a csata létrejöhetett. Azon túl, hogy milyen csalódást okozott a mérkőzés, a doktor keményen bírálta azt a tényt, hogy Mike Tyson 58 évesen ringbe léphetett.

Az egykori nehézsúlyú bajnok 2005, azaz majdnem 20 év után bokszolt ismét, Wagner pedig állítja, ez a kor már nem alkalmas arra, hogy egy sportoló ura legyen a testének. Szerinte a jövőben meg kell határozni a maximális korhatárt, mert az ilyen fellépések életveszélyt okozhatnak.

„Általános szabálynak kellene lennie, hogy 40 éven felülieket nem engednek be a ringbe” – mondta.

– tette hozzá.

Mike Tyson nem számít úttörőnek az ilyen típusú harcokban, 2021 szeptemberében a korábbi világbajnok amerikai Evander Holyfield is kipróbálta magát 58 évesen, de 1 perc 49 másodperc alatt KO-vereséget szenvedett a korábbi MMA-bajnok Vitor Belforttól.

