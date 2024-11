Úszósportban példátlan eredmény született a magyar bajnokságon

Ahogy az úszószövetség beszámolójában írták: ami 1500 gyorson történt, annak alighanem híre megy a nagyvilágban, már csak azért is, mert az idei nyár két Európa-bajnoka hozta össze.

Ráadásul példátlan az úszósportban, hogy hatvan hossz végén holtversenyben érjen a falhoz a két legjobb. Márpedig ez történt, a Belgrádban 400-on és 800-on győztes Késely Ajna, illetve az 1500-at megnyerő Jackl Vivien századra ugyanannyit úszott, azaz mindketten aranyérmesek lettek.

Nagyon örülök, hogy sikerült így beérni és épp mondtam Vivinek, hogy ez így annyira szép és igazságos.

Az első ezerig próbáltam a lábánál menni, Vivinek ugye jobbak voltak a fordulói, bár ezt ő nem így látja, de nálam mindenképp jobban csinálta, mert én ott próbáltam spórolni, miután gyengének érzem a lábaim” – nyilatkozta Késely Ajna.

„Próbáltam a saját tempómat úszni, és így sokkal könnyebb volt, hogy Ajna jött mellettem. Láttam, mikor, mennyire kell meghúzni, láttam, hogy az utolsó ötszázon jön fel mellém, úgyhogy akkor én is belegyorsítottam, hogy annyira ne menjen el. Az utolsó ötvenen én is beleadtam apait-anyait, és örülök, hogy így sikerült és ketten egyszerre értünk be a célba” – mondta Jackl Vivien.

A férfiaknál ugyanebben a számban volt érdekelt a kaposvári mezőny egyetlen aktív olimpiai bajnoka, a Párizsban nyíltvízen aranyérmes Rasovszky Kristóf, de meglepte őt a 19 éves pécsi Hartmann Máté, aki magabiztosan győzött.

100 gyorson Németh Nándor 46.84-et repesztett (ezzel 12. a világranglistán), majd úgy nyilatkozott, számára is pozitív meglepetés volt az idő, és még élvezte is.

Pályafutása utolsó rövidpályás országos bajnokságán aranyéremmel kezdett Kapás Boglárka, aki 200 méter vegyesen az utolsó hosszon előzve győzött.

Az első nap duplázója egyéniben Ugrai Panna volt, a hódmezővásárhelyiek olimpikonja 100 méter gyorson és 50 méter háton nyert.