Losonczi Dávid: Borzasztó éjszakám volt, tíz percig sírtam a telefonba

Losonczi Dávid az ötödik helyen zárta a párizsi olimpiát a kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos mezőnyében, miután csütörtök este elveszítette a bronzmérkőzést a dán Turpal Bisultanovval szemben. A világbajnoki címvédő magyar az első két meccsét kontrollálta a tornán, azonban az elődöntőben váratlan vereséget szenvedett, ami után így nyilatkozott:

Túl kell tennem ezen magam, mert ha benne maradok, a bronzmeccs sem fog sikerülni.

A bronzmérkőzés elvesztése után nem egyből nyilatkozott, elvonult az edzőjével, Módos Péterrel, majd csak pár perc múlva tért vissza. Szavaiból egyértelművé vált, hogy nagyon benne maradt az a Szemen Novikov elleni elődöntős vereség.

„Nem vagyok jól, lelkileg elsősorban. Kikaptam a bolgártól, akit korábban mindig megvertem. Vezettem a dán ellen, de ezt is én rontottam el fejben: egy pillanatra megálltam, felkapott, eldobott. Tegnap nagyon mélyen voltam, a nullára kellett felhoznom magam, majdnem sikerült is, de úgy látszik, hogy mégsem” – mondta letörten az újságíróknak Losonczi, akit arról faggattak, hogy vajon az olimpiai teher nehezedett-e rá, mire azt felelte:

„Az elődöntős vereségem nyomta rá a bélyegét a teljesítményre. Megvertem egy kétszeres világbajnokot, majd egy Európa-bajnokot, döntőbe akartam kerülni, azért jöttem ki, és valahogy nem jött össze az egész, fejben megrogytam az elődöntő után.

Nagyon mélyről kellett nagyon hamar visszajönnöm és nem sikerült. Borzasztó éjszakám volt, a sírógörcs kerülgetett. Beszéltem a szüleimmel, tíz percig sírtam a telefonba édesapámnak.

Valahol elcsúszott, de nem is tudok magamra mérges lenni, mert tudom, hogy hol hibáztam. Az elődöntőben nem tudtam, hogy miért kaptam ki, mert megtettem mindent, fejben is ott voltam, most viszont tudom az okát” – mondta Losonczi, akit a jövőről és a négy év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiáról faggattak, de azt válaszolta, nem tudja, akkor mi lesz, ő most volt 24 éves és most volt itt az olimpián. Először fejben rendbe kell tennie a történteket, mert most mentálisan bukott el a szavai szerint.

Már épp elindult volna, amikor még szót kért és közölte:

Az egész olimpiai jutalmamat felajánlom jótékony célra, mert soha nem a pénzért csináltam ezt a sportot, hanem, hogy Magyarországnak, a hazámnak, a családomnak dicsőséget szerezzek. Nem sikerült most, de köszönöm mindenkinek a szurkolást, megható üzeneteket kaptam, tényleg az egész ország mögöttem állt. Meg fogok dolgozni azért, hogy visszavágjak.

A párizsi olimpián elért ötödik helyet a magyar állam 15,73 millió forinttal jutalmazza.