Izgalmas döntőben nyert Magyarország, 1972 után újra olimpiai bajnok a párbajtőrcsapat

Az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összeállítású magyar férfi párbajtőrcsapat aranyérmet nyert a párizsi olimpián, miután aranytussal legyőzte a címvédő Japánt. Magyarország 2004-ben, Athénban volt döntős legutóbb (akkor ezüstöt nyert), aranyérmet pedig 1972 után szerzett ismét. A bronzérem meglepetésre a cseheké lett, akik a nap során az olaszokat és a házigazda franciákat is megverték, egyedül Japánnal nem bírtak, bár őket is megszorongatták.

Bár a döntő 20.30-ra volt betervezve, a bronzmeccs kissé elhúzódott, a csehek egy kicsit ünnepeltek is, de negyedóra csúszás után elkezdődhetett az aranycsata. Siklósi Gergely volt a magyar csapat kezdőembere, volt némi szerencséje is, így 2-1-nél jöhetett Koch. Közben óriási hangzavar volt a lelátón, Léon Marchand az uszodában ugyanis megnyerte a negyedik olimpiai aranyát, 200 vegyesen is olimpiai rekordot úszott – ezt csak azért jegyezzük fel, mert a francia közönség végigszurkolta a döntőt, ami eléggé megnehezítette a vívók dolgát is, még a himnuszt is elénekelték.

Koch is taktikusan vívott, nem vállalt túlzott kockázatot, Kano ellenben igen, ráfaragott, mert a magyar növelni tudta az előnyt, 5-2-nél adta át a terepet Andrásfi Tibornak. Passzívan kezdett a harmadik páros, kaptak is egy-egy sárgát, és mivel ez már második volt mindkét oldalon, egy-egy tus felírtak itt is, ott is. Komatát a nap során cserélték be a japánok, 4-2-re hozta az asszót Andrásfi ellen, szorossá is tette ezzel a döntőt – az egyéniben legjobban szereplő magyart le is cserélték Nagy Dávidra.

Koch érkezett a pástra, és hamar bevitt két tust, amivel újra megnyugtató volt az előny. A tavalyi világbajnok a második asszóját is megnyerte (3-1-re), ahogy az egész nap során, úgy most is nagyon koncentráltan vívtak a magyarok.

Siklósi következett, Komata pedig örült neki, hogy a magyar világbajnok ellen lehozta 2-2-re. Nagyé volt a következő asszó, ő most mutatkozott be élete első olimpiáján: rögtön ő adta az első két tust az egyéni olimpiai bajnok Kano ellen, de egy kissé elbizonytalanodott utána, bár így is lehozta 2-2-re ezt az asszót. A hetedik párban újra Koch lépett pástra, Komata azonban kifogott rajta, 5-3-ra nyerte a japán az asszót, feljött egyre a címvédő. A magyar csereember, Nagy érkezett újra, övé volt az utolsó előtti asszó és 3-2-re be is húzta, így kéttusos előnyben kapta meg Siklósi a záró felvonást.

Az egyéni bajnok Kano gyorsan kiegyenlített (20-20), de ezt egy együttes találat követte, majd Siklósi vitt be két tust egymás után. Kano szépített ezután, majd jött egy kétlámpás találat.

Hét másodperc volt vissza, amikor Japán kiegyenlített 25-25-re, így egyetlen tuson dőlt el az olimpiai aranyérem sorsa. Azt Siklósi vitte be, Magyarország az olimpiai bajnok.

Az előzmények Párizsban

A kardozókhoz hasonlóan a párbajtőrözők egyéni versenye sem alakult jól, noha Andrásfi Tibor egészen a legjobb négyig menetelt. A tavalyi világbajnok Koch Máté ugyanakkor az első körben, a 2019-ben Budapesten vb-győztes, három éve Tokióban ezüstérmes Siklósi Gergely pedig a második mérkőzésén szenvedett vereséget. Andrásfi hiába menetelt a legjobb négyig, az elődöntőben, majd a bronzmérkőzésen is fájdalmas módon kapott ki.

A csapatversenyben azonban álomszerűen vívtak a magyarok. Az első ellenfél Kazahsztán volt a legjobb nyolc között – ahol Tóth Ferenc a szövetségi kapitány –, és ugyan a rivális a ranglista alapján magasabban jegyzett, már-már unalmasan egyoldalú volt a csörte, Magyarország pedig 45-30-ra nyert és jutott be a négy közé. Ott aztán a házigazda franciák következtek, akik ráadásul vezetik a világranglistát, de semmi ellenszerük nem volt a magyarok ellen, a kilencből nyolc párban is vereséget szenvedtek és csak egyet tudtak döntetlenre menteni.

Hogy a mostani csapatban benne van egy komoly siker, az nemcsak az egyéni ranglistahelyezéseken és eredményeken látszott, az Andrásfi, Koch, Siklósi és Nagy Dávid alkotta négyes 2023-ban már megnyerte az Európa Játékok csapatversenyét is.

A férfi párbajtőrözők csapatversenye 1908 óta szerepel az olimpiai programban. Magyarország először 1952-ben szerzett érmet, egy ezüstöt, az első aranyérmet pedig 1964-ben nyerte a Kulcsár Győző, Nemere Zoltán, Gábor Tamás, Kausz István, Bárány Árpád összeállítású csapat. Kulcsárék egymást követő három olimpián győztek (azaz 1968-ban és 1972-ben is), korábban három arany-, három ezüst- és egy bronzérem volt a magyar termés Párizs előtt, ehhez jön hozzá az újabb érem.

A magyar vívók eddig három érmet szállítottak Párizsban: az aranyérmes párbajtőrcsapat mellett a kardválogatott ezüstöt, a párbajtőröző Muhari Eszter bronzot nyert. Kós Hubert a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka, Milák Kristóf pedig 200 pillangón volt ezüstérmes, azaz öt éremnél jár eddig Magyarország a párizsi olimpián.