Kazahsztán kipipálva, éremért vívhat a férfi párbajtőrválogatott

Bejutott a négy közé a magyar férfi párbajtőrválogatott a párizsi olimpián, miután magabiztos vívással nyerni tudott Kazahsztán ellen. A folytatás nem ígérkezik könnyűnek, a világranglistát vezető és hazai környezetben versenyző Franciaország következik.

Kardcsapatunkhoz hasonlóan a párbajtőrözöknek is volt törleszteni valójuk ezen az olimpián, Koch Máté már az első, Siklósi Gergely pedig a második mérkőzésén kikapott, Andrásfi Tibor pedig a négybe menetelt, de az elődöntőben, majd a bronzmeccsen is fájdalmas vereséget szenvedett. Ők hárman kezdtek csapatban is, az ellenfél pedig az a Kazahsztán volt, amelynek Tóth Ferenc személyében magyar vezetőedzője van, és amely megelőzi Magyarországot a világranglistán.

Siklósi kezdte a mérkőzést, és elég magabiztos vívással 5-1-re nyerte meg az első párbaját, majd érkezett Koch, aki két tussal még növelni is tudta az előnyt. Andrásfinak már nem jött ki a lépés, kissé passzív volt, Kurbanov így kettővel csökkenteni tudta a kazahok hátrányát. Ahogy a kardozók esetében, most is egy időben volt a franciák meccse egy másik páston, úgyhogy elég zavaró volt a hazai szurkolás, alig lehetett hallani a zsűrit. Szilágyi Áronék egyébként kimentek szurkolni a párbajtőrözőknek.

A magyar csapat a folytatásban is kézben tartotta a negyeddöntőt, hat pár után pedig tizenegy tus volt a különbség, innen már csoda kellett volna Kazahsztántól, hogy a záró három asszóban megfordítsa az állást. A csoda azonban elmaradt, olyannyira, hogy még Magyarország növelte az előnyét és győzött végül 45-30-ra.

Az elődöntő 15.50-kor kezdődik.