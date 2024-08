Yusuf Dikec nem ismeretlenként tűnt fel, az 51 éves sportoló ugyanis 2014-ben már nyert két világbajnoki címet, ötször volt Európa-bajnok, és Párizsban immáron az ötödik olimpiáján szerepelt. Korábban azonban nem sok sikerélmény érte, a legjobb eredményét még 12 éve, Londonban érte el, ahol a szabadpisztolyosok 50 méteres számában a 13. helyen végzett.

In Olympic shooting, they use equipment like:

> A lens to avoid blur

> A lens for better precision

> ear protectors for noise

Then a Turkish guy (Dikeç) came and won a silver medal with just a pair of GLASSES. pic.twitter.com/tobbeIifiS

