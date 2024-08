Kós Hubert az aranya után: Nem gondoltam arra, hogy ez egy olimpia, mert abba bele lehet halni, próbáltam csak élvezni

Kós Hubert megcsinálta, megnyerte a 200 méteres hátúszást a párizsi olimpián. A 21 éves magyar úszó az elmúlt másfél évben Bob Bowman irányítása mellett készült, a legendás edző terelte a szám felé, amiben 2023-ban, Fukuokában világbajnoki címet nyert, és onnantól kezdve mindenki a legfőbb esélyesként tekintett rá.

Az előfutamok során még a negyedik legjobb idő volt az övé, aztán az elődöntőben már ő volt a leggyorsabb, még úgy is, hogy víz ment az úszószemüvegébe, amitől alig látott. Közben a riválisok közül többen is meglepetésre kiestek, így Kós egyértelmű esélyessé lépett elő, és bár a táv háromnegyedében nem ő vezetett, akkor volt az élen, amikor a leginkább kellett: a végén.

Hihetetlen érzés, még nem tudtam feldolgozni. Nem is tudom, mit mondjak. Aaron Peirsol, a világcsúcstartó mondta, hogy 200 hátat érzésre kell úszni. Ahogy érzed magad a versenynapon, úgy kell beosztani az idődet. Én most ezt csináltam

– mondta a magyar újságíróknak Kós a vegyes zónában.

Kicsit fáradtnak érezte magát a nap során, ezért az első százon az volt a terv, hogy jó iramban ott legyen az elején. Azt pedig tudta, hogy erős a második száz métere, mert ezen dolgoztak egész évben Bob Bowmannal. Nem törődött azzal, hogy a görög Aposztolosz Hrisztu elhúzott az elején.

Semmit nem láttam a versenyből, saját magamra fókuszáltam. Tudtam, hogyha megcsinálom, amit kell és amit tudok, akkor nem lehet baj.

Megkérdezték arról is, hogy nem volt-e teher számára, hogy mindenki egyértelmű esélyesként tekintett rá, már-már várta tőle az aranyérmet.

Úgy sétáltam ki, hogy rá sem néztem az öt karikára, nem gondolkoztam azon, hogy ez egy olimpia, meg hogy utolsó esély, és négy év múlva van a következő. Ebbe bele lehet halni, úgyhogy próbáltam csak élvezni. Úgy gondolni rá, hogy ez is csak egy verseny, amiből milliót leúsztam már

– mondta Kós, aki a beérkezés után egyből felpillantott a táblára és amikor látta, hogy csak az ő ideje szerepel rajta, abban a pillanatban tudta, hogy megnyerte a döntőt.

Megkérdezték arról is, gondolta volna, amikor Amerikába szerződött, hogy ilyen hamar eredményes tud lenni.

Reméltem, de nem gondoltam. Igazából nagyon örülök, hogy ez sikerült, mert nagyon sok mindent beáldoztam érte. De megcsináltam

– felelte Kós, aki elárulta, nem fog ünnepelni, helyette alszik egy nagyot és megpróbál felkészülni a 100 méteres pillangóúszásra, mert abban is indul.

Kós Hubert eddig az Arizona Egyetem csapatában úszott, amellyel bajnoki címet is nyert, ami után Bob Bowman bejelentette, hogy Texasba szerződik. Kós azóta már közölte, követi az edzőjét, aki korábban a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelpset is edzette, és aki felkészítette Léon Marchand-t a hazai olimpiára is.