Milák Kristóf fölényesen nyerte a 200 pillangót, majd az 50 gyorsot is behúzta az ob-n

Milák Kristóf nyerte meg a férfiak 200 méteres pillangóúszó számát az országos bajnokságon, majd nem sokkal később az 50 gyorsot is behúzta.

Milák legutóbb egy éve, az országos bajnokságon versenyzett, azóta a többi közt két világbajnokságot is kihagyott. Mivel lényegében eltűnt a nyilvánosság elől, így mindenki azt találgatta, hogy vajon milyen fizikai állapotban lehet az olimpiai, világ- és Európa-bajnok klasszis, aki a közel egyéves kihagyást követően rögtön megnyerte a 100 gyorsot, a többi közt a szám első magyar vb-érmesét, Németh Nándort megelőzve.

A szakma leginkább arra volt kíváncsi, hogy Milák a főszámában, 200 pillangón mire lesz képes, ezen a távon ugyanis már arról is képet lehet kapni, milyen az állóképessége. Nos, a délelőtti úszása ismét csak meggyőző volt, megerőltetés nélkül úszott 1:55.43-at, ami a legjobb volt a mezőnyből – hogy aztán nem sokkal később 50 gyorson is a legjobb idővel jusson be a döntőbe.

A szerdai program első aranyfutama a 200 pillangó volt, és ahogy arra számítani lehetett, Milák rögtön az első hosszon az élre állt, és 100 méter után közel fél másodperc volt az előnye csapattársa, Márton Richárd előtt. Márton a következő hosszon faragni tudott a hátrányából, azonban Milák az utolsó ötvenet nagyon megnyomta, jelezve, hogy rendben van az állóképessége is, végül egy jó testhosszal nyert.

1:54.90 volt a győztes ideje, ami idén az ötödik legjobb időeredmény ezen a távon a World Aquatics honlapja alapján – igaz, a tavalyi győztes idejétől (1:52.58) elmaradt.

Márton Richárd végzett a második helyen (1:56.32), míg a török Polat Uzer Turnali csapott célba harmadikként (1:56.41).

Márton nyilatkozott az M4-nek a futamot követően, természetesen Milákról kapta az első kérdést. Az ezüstérmes azt mondta, hogy külön edzésmunkát végeztek, a csapattárs sajátosként írta le az olimpiai bajnok felkészülését. Volt már kettejüknek egy csatája 200 pillangón, még a tenerifei edzőtáborban, ott Márton nyert. „Most 1-1 az állás” – jegyezte meg. Mindkettejüknek megvan az olimpiai szintideje a távon.

Milák aztán előbb átvette az aranyérmét Schmidt Ádámtól, majd megnyerte az 50 gyorsot is, vagyis egy órán belül két aranyérmet szerzett és eddig hibátlan a mérlege a versenyen. A 21.89-cel ráadásul megvan az olimpiai szintideje is.

A versenynap nagy híre még, hogy Kapás Boglárka a 200 pillangó aranyérme mellé megszerezte az olimpiai kvótát is, így ötödször is ott lehet a játékokon.