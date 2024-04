Intenzív osztályon kezelik a bringást, akit elütöttek edzés közben

Elütötte egy autó Lennard Kämna kerékpárost, akit az intenzív osztályon ápolnak Tenerifén.

A Giro d’Italia országúti kerékpáros körversenyre készülő versenyző edzés közben szenvedett balesetet, amely után azonnal kórházba szállították.

– írta közleményében a 27 éves német versenyzőjéről csapata, a Bora-hansgrohe.

Today we were unfortunately reminded once again how dangerous our sport can be.

Lennard Kämna was involved in a traffic accident today that occurred during a training ride on Tenerife.

He is currently in hospital for further examinations. More details asap.

Get well soon Lenny! pic.twitter.com/nxuNf589TU

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) April 3, 2024