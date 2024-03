Érzelmes sajtótájékoztatón jelentette be a korábbi Fradi-kedvenc kézis, hogy vége a karrierjének

Nerea Pena bejelentette, hogy 34 évesen lezárja kézilabdás pályafutását. Mindezt egy érzelmes sajtótájékoztatón közölte a spanyol játékos, aki már januárban meghozta a döntését.

Nem volt egyszerű meghozni ezt a döntést, ugyanis nem én választhattam meg az időpontot, ahogy eredetileg szerettem volna, de ez persze nem változtat azon, hogy ez a nap előbb vagy utóbb, de mindenképp eljött volna

– mondta Pena, akinek a pályafutását sérülések hátráltatták, utolsó éveiben krónikus ínhüvelygyulladással bajlódott.

Pena a spanyol válogatottal világbajnoki ezüst- és bronzérmet nyert, az Európa-bajnokságról egy második helye van. Pályafutása elején az Itxako csapatát erősítette, majd megfordult az FTC-nél és a Siófoknál is, de játszott a dán Esbjergnél és a norvég Vipersben is. A Ferencvárossal nyert bajnokságot és Magyar Kupát is, míg a Vipersszel kétszer behúzta a Bajnokok Ligáját.

A Marca cikke szerint a Budapesten élő Nerea Pena arról is beszélt, hogy bár van edzői képesítése, egyelőre nem tudja, mit hoz számára a jövő.