„Bízom benne, hogy nincs nagy baj” – megsérült Szilágyi Áron

A magyar válogatott a negyedik helyen végzett vasárnap a budapesti Zarándi Csaba férfi kard csapat világkupa-versenyen.

Az egy nappal korábban győztes Szatmári András, valamint Szilágyi Áron, Gémesi Csanád és Decsi Tamás négyeséből álló, világbajnoki címvédő együttes a legjobb 16 között kezdett a BOK Csarnokban a 26 csapatot felvonultató mezőnyben. A továbbjutásért nagyon meg kellett küzdeni az előző körben a törököket meglepően simán legyőző kazahokkal szemben. Az első három asszót elvesztették a magyarok, aztán Gémesi 8-5-tel javított, majd megint két párharc kazah sikerrel zárult. Ezt követően Gémesi 7-5-ös és Szatmári 7-2-es részsikerével 40-37-re fordított a magyar csapat, végül a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi lezárta a mérkőzést, de közben volt 42-42 is az állás.

A következő összecsapás sokkal gördülékenyebben alakult, az irániaknál 18 tussal bizonyultak jobbnak a magyarok, az elődöntőben viszont kikaptak az amerikaiaktól. A kilenc asszóból csak kettőt nyert magyar vívó, végül kilenc találat különbséggel győztek a tengerentúliak.

A németek elleni bronzmérkőzésen Szilágyi jól kezdett, 3-1-re vezetett, de meghúzódott a combizma, leült az emelt pást szélére, pár percig ápolták, majd jelezte, hogy csere lesz.

Később azt mondta, izomhúzódásról van szó, már a bemelegítésnél sem volt rendben a combhajlítója, majd egy rossz mozdulatnál meghúzódott és nem akart kockáztatni egy komolyabb sérülést.

Bízom benne, hogy nincs nagy baj, és egyhetes kezeléssel rendbe jön a combom

– tette hozzá.

Decsi állt be helyére, aki 5-1-gyel adta át a stafétát Gémesinek. Két vereség következett, majd Gémesi 9-5-tel javított. Ezután Decsi 7-4-re nyerte asszóját két német ellen: a több alkalommal is pástra rogyó Raoul Bonah helyére a szombaton véget ért egyéni versenyben megsérült Frederic Kindler állt be, de láthatóan ő sem volt rendben, a kitörések rendre nehézséget okoztak neki. Szatmári Szabó Mátyással döntetlent vívott, aztán Gémesi egy tussal nyert, majd Szatmári eggyel kikapott. Decsi 40-39-nél ment fel Szabó ellen, hamar 42-40-re alakult az állás, majd a magyar származású német kardozó egyenlített, 43-43 után pedig már csak ő adott tust. Az utolsó akciónál Decsi leszorította a pást végébe, de érvénytelen felületen találta el őt, a visszavágás így eredményes volt.

A legfontosabb számunkra, hogy Áron lába minél előbb rendbe jöjjön

– kezdte összegzését Decsi András vezetőedző, egyben Szilágyi trénere. Kitért rá, hogy Szatmári egyéni győzelme és az, hogy Gémesi nyolcaddöntős volt egy napja, önbizalomépítő lehet a számukra, ami azért fontos, mert már csak néhány verseny van az olimpiáig.

Az egyéves olimpiai kvalifikációs időszaknak ez volt az utolsó szakági versenye. A magyarok korábban csapatban szereztek kvótát, ami egyéniben is három helyet garantál a párizsi mezőnyben.