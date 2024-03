Tíz másodpercen múlt a debreceni BL-csoda

A DVSC Schaeffler nem jutott a legjobb nyolc közé a címvédő Vipers Kristiansand ellen a női kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel egygólos hazai vereségét követően idegenben 27-27-es döntetlent játszott a párharc szombati visszavágóján.

Az első mérkőzéshez képest nagy erősítés volt a Debrecen számára, hogy Vámos Petra ezúttal pályára tudott lépni. Jól is kezdett a magyar csapat, 5-2-re ellépett és Szabó Nina 6/6-os mutatója is imponáló volt. Jól bírta a hajrát is a DVSC, félidőben 15-10-re vezetett, vagyis bőven ledolgozta egygólos hátrányát.

Térfélcsere után beütött a baj, mert hamar kettős emberhátrányba kerültek a vendégek, de még ezt is elbírta volna a csapat, ha nem jön egy hat percig tartó gólcsend a találkozón, így a Vipers 21-20-ra felzárkózott. A második félidő második fele így aztán rendkívül kiélezett csatát hozott, az utolsó öt percnek 25-25-ről vágtak neki a felek. Füzi-Tóvizi Petra góljával meg is volt a Debrecen előnye, ám

10 másodperc elégnek bizonyult a Vipers számára, hogy kiegyenlítsen a legvégén és mivel az első meccsen a norvág csapat nyert, összesítésben tobább is jutott.

A továbbjutó norvég együttesre a negyeddöntőben a legutóbb bronzérmes Győri Audi ETO vár.