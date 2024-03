Olimpiai selejtező: Magyarország-Tunézia (élő)

A norvég kézilabda-válogatott 32-29-re legyőzte a portugál csapatot. Az első félidő derekára négy találattal eltávolodott a nem sokkal előtte egy percen át kettős emberelőnyben kézilabdázó Norvégia (11-7), kihasználva, hogy riválisa több mint öt percig nem talált be. Innen még két gólra felzárkóztak a portugálok, de a szünetre így is 18-13-ra vezetett Norvégia. Térfélcsere után is maradt a négy-öt gól különbség a felek között, hat perccel a dudaszó előtt mégis 27-25 volt az állás a norvég válogatott javára. Ennél közelebb viszont nem tudott zárkózni Portugália.