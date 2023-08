Drogot találtak a nehézsúlyú bajnok szervezetében, elmarad a gigászok bokszmeccse

Elmarad az év egyik legjobban várt bokszmérkőzése, miután Dillian Whyte szervezetében drogot találtak az ellenőrzés során, írta a SkySports.

A Sky szerint Whyte ártatlannak vallotta magát, azonban megtagadta a minta újbóli leadását, ezért a szervezők törölték az Anthony Joshua elleni mérkőzését.

Le vagyok sújtva, mert azonnal törölték a meccset. Mindenkit biztosíthatok róla, hogy nem vettem be azokat a szereket és ártatlan vagyok. Ezt be is fogom bizonyítani mielőtt messzemenő következtetéseket vonnának le az emberek, vagy a média