„Korábban nem volt gond, de megnőttek az aranyesélyeim” – botrányok a női bokszvébén

Viszonylag csendben érkezett el a hajrájáig az Új-Delhiben zajló női ökölvívó-világbajnokság, ám aztán az utolsó napokon több botrány is borzolta a kedélyeket.

Az orosz Anasztaszija Demurcsjan aranyat nyert, a szombati eredményhirdetésénél, miközben felvonták az orosz zászlót, a himnusz helyett Pjotr Csajkovszkij 1. hangversenyének egy részlete hangzott fel. A dallamot korábban zenei kíséretként használták az orosz sportolók olimpiai díjátadó ünnepségein, 2021-ben Tokióban és 2022-ben Pekingben, valamint más nemzetközi versenyeken is, miután Oroszország büntetést kapott az állami szintű doppingolás miatt, így nemzeti szimbólumait nem használhatta.

Bit of confusion as this tune, which I am pretty sure isn’t the 🇷🇺 national anthem plays at the victory ceremony of 70kg division won by of Anastasia Demurchian. Russian athletes haven’t been allowed to have flag or anthem since 2022. This tournament was supposed to change that. pic.twitter.com/oHoMsyvqR8

