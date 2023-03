Új kihívásra vágyik, nem hosszabbít klubjával a magyar válogatott kézis

A női kézilabda NB I-ben szereplő DVSC pénteki bejelentése szerint a szezon végén távozik a válogatott beálló, Bordás Réka. A klub hosszabbított volna saját nevelésű játékosával, ám Bordás úgy döntött, eljött az idő a váltásra.

Életem egyik legnehezebb döntése volt, de úgy éreztem, hogy a karrierem szempontjából muszáj meghoznom ezt a nehéz döntést. Szeretnék még többet fejlődni és új tapasztalatokat szerezni

– idézi a klubhonlap a játékost.

A közleményben azt is megjegyezik, hogy Bordás Réka az utánpótlásban még átlövő volt, majd nagykorúként találta meg a mostani posztját. A DVSC-be fokozatosan verekedte be magát, és válogatottságig jutott, szerepelt a tokiói olimpián, a 2021-es világbajnokságon és a tavalyi Európa-bajnokságon is, de most is ott van Golovin Vlagyimir keretében, amely pénteken és szombaton Németországban játszik felkészülési mérkőzéseket.