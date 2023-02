Világklasszist igazolt a Telekom Veszprém

A Telekom Veszprém hivatalosan bejelentette, hogy szerződtette Nedim Remilit.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a súlyos anyagi gondokkal küzdő Kielcéből erősíthet a magyar csapat, ez szerdán hivatalossá is vált. A a francia olimpiai bajnok kézilabdázó 2026 nyaráig kötelezte el magát Veszprémben.

A világklasszis kézilabdázó azonnali hatállyal érkezik hozzánk Veszprémbe az Industria Kielce csapatától, sérült játékosunk Yahia Omar pótlására. Yahia sérülése komplikált helyzetbe hozott minket, hiszen szezon közben még nehezebb olyan minőségi játékost találni, akinek az érkezésével fenntarthatók az adott évre kitűzött célok

– idézi a klub honlapja Dr. Csík Zoltán vezérigazgatót.

Remili a januárban véget ért világbajnokságon ezüstérmet szerzett a válogatottal, bekerült a vébé All-Star csapatába is irányítóként. Korábban olimpiát és világbajnokságot is nyert, emellett egy Európa-bajnoki bronzérme is van.