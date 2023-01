Remek arany az ifjúsági olimpián – csak megközelíteni tudták a magyar sízőt, de megelőzni nem

Fantasztikus magyar sikert hozott az olaszországi téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) szombati zárónapja: Bányai Attila aranyérmet szerzett szuperóriás-műlesiklásban.

Az olimpia.hu beszámolója szerint a küldöttség így hat aranyat, valamint egy-egy ezüstöt és bronzot gyűjtve az éremtáblázat ötödik helyén végzett.

A Callberg Sportiskola versenyzője, Bányai kilencedikként rajtolt, elképesztő tempót diktálva támadta a kapukat, és szenzációs időeredményt repesztve az élre állt. Ezt követően jó néhányan megközelítették az eredményét, de felülmúlni végül senki sem tudta, így az öt rövidpályás gyorskorcsolyaarany után született egy hatodik magyar elsőség is, alpesi síben. Bányai a múlt héten az U18-as korosztályban ezüstérmet nyert lesiklásban és bronzot szuperóriás-műlesiklásban a junior alpesisí-világbajnokságon.

„A pálya nem volt különösen nehéz, ám éppen ezért nagyon szoros volt a verseny, kis különbségek alakultak ki az élmezőnyben, minden egyes századmásodpercért meg kellett küzdeni.

Ha őszinte akarok lenni, vártam magamtól a jó helyezést, most azt is megtudtam, hogy ez a valaha volt legjobb magyar eredmény EYOF-on alpesi síben – ennek is örülök, mert a hazámnak szereztem ezt az aranyat.