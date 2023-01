Csúnyán fest eddig a meccs, már színezik a portugálok. Gyönyörű kínai gólt lőttek, ráadásul még videóztak is, mert a kapuból kilépű Székely Márton cipője eltalálta a gólszerző Gomes arcát. A világon semmilyen szándékosság nem volt ebben, a kézilabdázók is lepacsiztak, az északmacedón bírók is jelezték, hogy nem történt szándékosság. Francisco Costa lövésénél szerencsénk sem volt, Székely belekapott a labdába, de védeni nem sikerült.