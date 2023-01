„Tönkre akarjátok tenni a sportágunkat?” – senki sem érti a kézivébé koronavírus-protokollját

„Most ismét egy covid-vb felé tartunk, sohasem gondoltam volna, hogy ez a torna is ilyen lesz. Sajnálok mindenkit. Ez lehetett volna a koronavírus utáni első nagy buli. Nagyon-nagyon szomorú vagyok, hogy így lesz” – idézte a Daniasport.hu a dán Tv2 szakértőjét, Bent Nyegaardot.

A portál idézte a svéd válogatott másodedzőjét, Michael Apelgrent is, aki szerint megalázó, hogy a csapat hazai pályán szerepel, de nem találkozhat a szurkolókkal, nem osztogathat autogramot és készíthet közös fotókat, hiszen ki az, aki kockáztatna egy pozitív tesztet?!

„Nem értem az egészet, Svédországban a koronaidő lejárt, és április elseje óta már nem sorolják a társadalomra veszélyes betegségek közé. Itt már senki sem fél a covidtól, de az biztos, játékosként nem nagy móka kihagyni egy hazai vébét” – mondta.

A dán sztár, Mathias Gidsel frusztrálónak, a szövetségi kapitány Nikolaj Jacobsen pedig sajnálatosnak nevezte, szerinte ennek komoly következményei lehetnek a sportágra nézve.

Sander Sagosen norvég sztárjátékos odáig ment, hogy idiotizmusként jellemezte az egészet.

„Furcsa és szomorú, hogy belépünk egy olyan buborékba, ahol a társadalomnál sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak ránk” – vélte.

Björgvin Páll Gústavsson, a Valur 37 éves kapusa kemény Twitter-bejegyzést tett közzé, amelyben feltette a kérdést:

A magyarokkal azonos csoportban lévő izlandiak klasszisa levelet írt az IHF-nek, amelyben kifejtette, a karanténba tett játékosok teljes joggal perelhetnék be később a szövetséget.

@ihf_info are you joking with the covid-19 restrictions for the WC 2023? Are you trying to destroy our sport? Handball friends… What to do? We gotta stop this!

— Björgvin Páll Gústavsson (@BjoggiGustavs) January 3, 2023