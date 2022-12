Kiesett a nyolcadik kiemelt a dartsvébén, Anderson győzelemmel lepte meg magát a szülinapján

Búcsúzott a nyolcadik helyen kiemelt James Wade a dartsvilágbajnokságon.

Wade ellenfele a walesi Jim Williams volt, aki elvesztette az első játszmát, majd a második szett első legjét, utána viszont hat játékot nyert zsinórban, és ezzel már ő állt jobban. A négyszeres vb-elődöntős Wade lenullázta ellenfelét a negyedik játszmában, a döntő szettben viszont az angol dartsos már csak egy leget fogott, és ezzel eddig ő idén a legmagasabban rangsorolt kieső.

A kétszeres világbajnok Gary Anderson 105-ös átlaggal húzta be az első játszmát a lett Madars Razma ellen, aki a második szettben villantott egy 121-es és egy 134-es kiszállót, majd a harmadikban megvolt az esélye arra, hogy 2-1-es vezetésre tegyen szert, ám a legfontosabb pillanatban négy szettnyilat is elrontott.

A negyedik játszmában Andersonnak volt egy 121-es kiszállója, majd 2:2-nél 110-ről zárta le a leget, és ezzel egyben a meccset is, így győzelemmel ünnepelte 52. születésnapját.

Majdnem megszületett az idei vb első kilencnyilasa, a holland Dirk van Duijvenbode a cseh Karel Sedlacek elleni mérkőzésen a döntő játszma első legjében nyolc tökéletes nyíl után a dupla 12-es kiszállót rontotta el.

A holland végül óriási csatátban, meccsnyilat megúszva jutott tovább, és utóbb bevallotta, sosem volt még ennyire ideges.

