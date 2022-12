ÍMagyar Kupa: gólzáporos meccsen nyert a Fradi

Kupadöntőhöz méltó hangulat uralkodott a Császár-Komjádi Sportuszodában, amely csurig megtelt az FTC-Telekom-OSC mérkőzésre. A találkozó elején a Ferencváros „hátát nézték” az újbudaiak, folyamatosan zárkózniuk kellett, többször is kétgólos hátrányból álltak fel és tartották a lépést.

Varga Dániel vezetőedző együttese aztán a harmadik negyedben kiváló teljesítményt nyújtott, rendre túljárt a betegeskedő Vogel Somát helyettesítő kapus, Szakonyi Dániel eszén és kétgólos előnnyel fordult rá az utolsó nyolc percre.

A záró negyedre Vogelt is bevetette Varga Zsolt vezetőedző, meg is érkeztek a védések, elöl pedig Sztilianosz Argiropulosz két remekbe szabott góllal egyenlített, majd Manhercz Krisztián büntetőjére is ő válaszolt.

Salamon Ferenc fórból újra a trónkövetelőt juttatta előnyhöz, Luca Damonte azonban akcióból egy gyönyörű kapásgóllal azonnal egyenlített. Két perccel a vége előtt Nagy Ádám harcolt ki büntetőt a Ferencvárosnak, Argiropulosz pedig magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult. Az OSC újabb fór után Salamon bombájával egyenlített, de megint jött Argiropulosz, és egy két kapufát is érintő bombagóllal – ami a hatodik volt neki a meccsen – talált be. A túloldalon Vogel védte Manhercz lövését, lezárva ezzel a finálét – tudósított az MTI.

A zöld-fehérek zsinórban ötödször, történetük során a 22. alkalommal hódították el a trófeát, míg az OSC 1974 után nyerhetett volna először Magyar Kupát.