Meghalt a britek első Tour-legendája

Az 1930. november 3-án született sportember az 1950-60-as években versenyzett, ő volt az első brit, aki befejezte a Tour de France -t, és az első, aki Tour-szakaszt tudott nyerni. A sporttörténeti eseményre 1958-ban került sor, amikor a Saint-Brieuc és Brest közötti 7. szakaszon nem talált legyőzőre. Egy évvel később a 20. szakaszt nyerte meg.

A pioneer and trailblazer of British cycling passed away today.

First British rider to win a stage on the Tour de France, in 1958, and ambassador of the Grand Départ in Yorkshire back in 2014, Brian Robinson was 91.

We send our condelences to his family.

