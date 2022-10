A Fradi gólcsúcsot döntött, majd a Győr is kiütéses győzelmet aratott a BL-ben

A Ferencváros 46-27-re nyert a cseh Baník Most vendégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában, szombaton Chomutovban.

Olyan jól kezdett a Fradi, hogy a csehek rendhagyó módon már a negyedik percben időt kértek, de az FTC lendületét nem tudták megtörni. Még a meccs harmadánál sem jártak a csapatok, amikor a Ferencváros előnye elérte, majd meg is haladta a tíz gólt. Az óriási tudás- és sebességkülönbség miatt a magyar együttes 26-11-re vezetett a szünetben. A második félidő így aztán nem is sikerült látványosra, de a 19 gólos különbség így is komoly fegyvertény.

Ilyen sok gólt korábban soha nem szerzett BL-mérkőzésen az FTC, eddigi rekordját a görög Anagenniszi Artasz ellen érte el 1997 januárjában, amikor 42-16-ra győzött. A Baník Most korábban csak egyszer kapott ennyi gólt, 2019 októberében, amikor 46-21-re kikapott a Győrtől.

Az ETO sem szerénykedett a gólokkal, házigazdaként 32-19-re legyőzte a montenegrói Buducnost Podgoricát. A vártnál is jobban kezdtek a győriek, Stine Oftedal, illetve Linn Blohm vezérletével 14 perc után már 8-1-re vezetett. Félidőben már 15-9-re vezettek a hazaiak, ráadásul remekül kezdték a második játékrészt, ezután pedig profin hozták a meccset. A mezőnyjátékosok közül csak Schatzl Nadine nem szerzett gólt.