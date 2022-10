Magyar játékos lett a forduló legjobbja a női kézi BL-ben

A női kézilabda Bajnokok Ligája negyedik fordulójában Szikora Melindát látták a legjobb játékosnak.

Az európai szövetség (EHF) bejegyzése szerint a Bietigheim kapusa hétről hétre az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta a BL-ben, ezért járt neki az elismerés.

No surprise there. Week after week she has been one of the best in the competition. This time, a new team @sgbbm in the #ehfcl competition beat the reigning champion and she was the big reason.

— EHF Champions League (@ehfcl) October 10, 2022