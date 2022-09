Könyökkel lökte le a ló hátáról ellenfelét az egyik zsoké

Nagy felháborodást keltett a franciaországi Saint-Cloud versenypályán megrendezett lóverseny, amelyen egy zsoké lelökte ellenfelét, szúrta ki a Nemzeti Sport.

Vágta közben Christophe Soumillon könyökével ellökte Rossa Ryant, aki emiatt irtózatosan nagyot esett, lova pedig nélküle rohant át a célvonalon.

Very nasty. Rossa Ryan took a horrible fall mid-race after contact with Christophe Soumillon… pic.twitter.com/m0IqvCsC9F

— At The Races (@AtTheRaces) September 30, 2022