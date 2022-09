Véresre verte magát a sprintbefutón bukó Primoz Roglic

Hatalmasat bukott az összetett második helyén álló Primoz Roglic a Vuelta a Espana keddi versenynapján.

A Sevilla külvárosának számító Tomaresben emelkedős befutó várta a mezőnyt, amely több komoly drámát is hozott a körverseny etapjának. A sprinterek közül Kaden Groves, majd a piros trikós belga Remco Evenepoel kapott defektet. Roglic 2,7 kilométerrel a cél előtt megindította a hajrát, csak négy sprinter tudott vele tartani, de az elmúlt három kiírásban győztes szlovén

a célegyenesben ütközött egyikükkel és akkorát esett, hogy a lába és karja is erősen vérzett.

Omg Primož Roglič took a hard fall at the finish line of today’s #LaVuelta2022 ! Heartbreaking! I hope you are okay @rogla! @JumboVismaRoad pic.twitter.com/7f3WN3dLeL

— tommymintz (@tommymintz) September 6, 2022