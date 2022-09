Elfogadhatatlanul viselkedett a Roland Garros bajnoka

Első három mérkőzését szettveszteség nélkül nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokságon Iga Swiatek, de a lengyelek kétszeres Roland Garros-győztes játékosa alaposan megszenvedett a harmadik fordulóban.

Ugyan az amerikai Lauren Davis elleni 6:3, 6:4 simának tűnhet, de a második szettben az amerikai játékos 3:0-ra és 4:1-re is vezetett.

Volt is pánik Swiatek játékában, mindent bevetett annak érdekében, hogy megzavarja ellenfelét. Akadt egy olyan labdamenet, amelyben a hálónál széttárt karral ugrált, hogy megzavarja ellenfelét, Davis azonban parádésan elütötte mellette a labdát.

Ennek ellenére még a lengyel sajtó sem hallgatta el, hogy ilyen viselkedés egyáltalán nem megszokott a teniszpályán, pláne ilyen szinten.

Úgy gondolom, hogy ha Lauren Davis rontott volna, akkor is megkapta volna a pontot. Ez egy szándékos beavatkozás volt, de ilyenkor a bíró sokszor megvárja, mi lesz az eredménye a viselkedésnek, hiszen a másik játékos így is pontot szerezhet” – mondta a Sport.pl által megkérdezett játékvezető, Gabriela Zaloga.

I HAVE NEVER LAUGHED HARDER IN MY LIFE pic.twitter.com/BKqlaOw4ag

— niki baby | meddy szn ❤️ (@berrettiniswife) September 4, 2022