Megjelent a TOPLIGÁK RAJT 2022 magazin!

Már országosan kapható a TOPLIGÁK RAJT 2022 című képes kiadvány, amely részletesen bemutatja a világ legjobb focibajnokságainak szupercsapatait, sztárjait és új kereteit.

A 84 oldalas képes magazinban (amely a G-ADAM Sport debütáló számaként jelent meg) az angol Premier League, a spanyol La Liga, az olasz Seria A, a német Bundesliga és a francia Ligue 1 új idényének legjobb csapatai kaptak helyet. A lap első felében az angol Premier League mutatkozik be: az Arsenal, a Liverpool, a Manchester City, a Chelsea, a Tottenham és a Manchester United impozáns oldalain keresztül még közelebb kerülhetünk a világ legnépszerűbb bajnokságához. A sort a La Liga, azaz a spanyol élvonal folytatja. Itt a Bajnokok Ligája-győztes Real Madridról, valamint a Barcelonáról, az Atlético Madridról és a Sevilláról olvashatunk részletesen. Az olasz Seria A oldalakat az olasz bajnok, ám a nyáron a Zalaegerszegtől meglepetésszerű vereséget szenvedő AC Milan indítja, a Juventus, az Inter és az AS Roma pedig zárja. A német Bundesligánál a kiválóan erősítő Bayern Münchenről és a Borussia Dortmundról informálódhatunk bővebben, de kiemelt helyet kapott a három magyart (Gulácsi Péter, Szoboszlai Dominik, Willi Orbán) a soraiban tudó friss Német Kupa-győztes RB Leipzig is. A francia Ligue 1-nél a Messi–Neymar–Mbappé csodatriót megtartó Paris Saint-Germain viszi a pálmát, de az egyes bajnokságok további klubjairól szintén informálódhatunk a magazinból. Csakúgy a világ legtehetségesebb fiatal játékosairól, akik külön rovatot kaptak a több mint 120 friss képet tartalmazó kiadványban.

A TOPLIGÁK RAJT 2022 magazint két igazán exkluzív anyag teszi még izgalmasabbá: a Liverpoolból a Bayernhez igazolt Sadió Manéval, valamint a Dortmundból a Citybe távozott (és már a bajnoki nyitómeccsén duplázó) Erling Haalanddal készült interjú.

Akik pedig játszani és nyerni is szeretnek, azoknak lehetőségük van két belépőjegyet nyerni valamelyik európai topcsapat bajnoki mérkőzésére!

A TOPLIGÁK RAJT 2022 nem hiányozhat egyetlen futballfanatikus távirányítója mellől sem, hiszen csak így lehet teljes az az élmény, amit a világ legnépszerűbb focibajnokságai kínálnak hétről hétre.

A magazin országosan kapható az újságárusoknál, a benzinkutakon és a legnagyobb élelmiszerboltokban, vagy megrendelhető a www.sportkonyvek.hu online sportkönyvesboltban.