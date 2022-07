A másodosztályban álmodna nagyot a négyszeres BL-győztes kézilabdázó

Bódi Bernadett a következő szezontól a Szent István SE kézilabdacsapatát erősíti majd, erről a másodosztályú klub számolt be a hivatalos oldalán. A 36 éves játékos azzal magyarázta döntését, hogy nem szeretne már magas szinten játszani, és mivel Budapest mellett élnek, így a csapat is közel volt. A távlati céljairól is beszélt.

„Szeretnék a tapasztalatommal, rutinommal segíteni, és átadni a fiataloknak azt, amit én is tanultam az évek alatt. Nem volt mellékes az sem a döntésemben, hogy tudok kézilabda pályán kívüli munkában is részt vállalni az egyesületnél. Várom ezt a kihívást is, de jelenleg a családalapítás a prioritást élvez.

Együttes erővel nagyon szeretnék három éven belül olyan csapatot kovácsolni, ami nemcsak kiharcolja az élvonalbeli szereplést, de stabil csapattá is tud válni az NB I-ben.

Bódi Bernadett a többi közt Győrben, a dán Randersnél, Békéscsabán, Siófokon, Dunaújvárosban, Budaörsön és legutóbb Érden játszott. Az ETO-val hétszeres magyar bajnok és négyszeres Bajnokok Ligája-győztes, míg tagja volt a 2012-es Európa-bajnokságon bronzérmes válogatottnak is.