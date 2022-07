Nagy csatában veszített, vb-második lett a junior női kézilabda-válogatott

A címvédő magyar női junior kézilabda-válogatott 31-29-re kikapott Norvégia csapatától a korosztályos világbajnokság vasárnapi döntőjében, Celjében.

A meccs elején a rivális 5-1-es előnyre tett szert, ezt követően azonban felzárkózott a magyar csapat, és a szünetre csupán kétgólos hátrányban volt. A mérkőzés az utolsó két percben dőlt el, 29-29-es állást követően a norvégok voltak eredményesek kétszer is, így az ő nyakukba került az aranyérem.

A csapat a csoportkörben Egyiptomot 39-20-ra, az Egyesült Államokat 46-5-re, Lengyelországot 30-16-ra verte, a középdöntőben Svájcot 40-23-ra, Horvátországot 29-17-re győzte le. A negyeddöntőben 30-26-ra nyert Dánia ellen, az elődöntőben pedig 33-25-re múlta felül Svédország együttesét.

Sajnos az első félidő nem volt jó, a végén pedig nem tudtuk kihasználni azt az előnyt, amit a kivédekezett norvég akciókból szereztünk. Szégyenkezni nem fogunk a vb-ezüstérem miatt, nagyon büszke vagyok a csapatra.

A 30. meccsünk volt az első, amin kikaptunk, mintha el se hittük volna, hogy ez megtörténhet. Szomorú vagyok, de egy érem itt van a nyakunkban!” – idézte a magyar szövetség hivatalos honlapja ifj. Kiss Szilárd szövetségi edzőt.

„Nagyon szomorú vagyok, hiszen a legrosszabbkor kaptunk ki, eddig minden tétmeccsünket megnyertük az elmúlt években. Sajnos nagyon sok ziccert kihagytunk, ez megpecsételte a sorsunkat. Nagyon büszke vagyok a csapatra és nagyon köszönjük a szurkolóinknak és mindenkinek, aki segített minket” – mondta Farkas Johanna.

Hosszú és izgalmas volt a vb, kell egy kis idő, amíg feldolgozzuk

Nagyon köszönjük a szurkolóknak, én büszke vagyok az ezüstre is! Ha a helyzeteket belőjük, más lett volna a döntő, de ezen kár siránkozni, így alakult” – vélte a döntőben nyolc gólig jutó Kajdon Blanka, akit beválasztottak a vb All Star-csapatába is.