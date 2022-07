Sérülése ellenére is továbbjutott Rafael Nadal Wimbledonban

Rafael Nadal szerdán hihetetlen feltámadással verte ötszettes mérkőzésen az amerikai Tylor Fritzet a wimbledoni teniszbajnokság negyeddöntőjében.

Fritz gyengébb kezdése dacára 6:3-ra nyerte az első szettet, majd a második játszmában a spanyol világklasszis megsérült és ápolást kért. Ennek ellenére nem adta alább, sőt 7:5-re nyert és egyenlíteni tudott. Fritz ezután azonban újra remekelt, kétszer elvette Nadal adogatását és újra szettelőnybe került.

Az amerikai ki is tett magáért, hogy a negyedik játszmával megnyerje a meccset, 5:4-re vezetett is, de három gémet nyerve fordított Nadal, így aztán egy ötödik szettre is szükség volt. Mivel ez 6:6-tal zárult, tiebreakkel kellett eldönteni, ki jut elődöntőbe. Itt már Fritz több hibát vétett, Nadal pedig 10-4-re behúzta a rövidítést.

Rafa Nadal Greatest Fighter Sport Player Ever. Injured but NOT OUT. CHAMPION SPIRIT #Wimbledon2022 #RafaelNadal pic.twitter.com/3u17j7gIoU — Sen Petr Hills (@20thdisciple) July 6, 2022

A döntőért az ausztrál Nick Kyrgiost kell majd legyőznie a spanyol klasszisnak.