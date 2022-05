Ritkán látható teniszklasszis tér vissza a Roland Garrosra

Elképesztő mezőny jön össze a francia nyílt teniszbajnokság veterán párosversenyében: a pandémia miatt a legutóbbi két alkalommal elmaradt Legends Trophy ezúttal 16 női és 16 férfi legendát vár a salakpályára.

Május 31. és június 5. között elképesztő neveket láthatnak a nézők, a férfiaknál olyan klasszisok indulnak, mint John McEnroe, Mats Wilander és Goran Ivanisevic, míg a nőknél ott lesz a pályán Martina Navratilova, Martina Hingis, Mary Pierce vagy Gabriela Sabatini.

„Az én titkom az, hogy jól érezzem magam, és mindig azt csináljam, amit szeretek. Egészségesen táplálkozom, minden nap sportolok, legyen az bringázás, futás vagy kondizás” – mondta az év nagy részében Zürichben élő játékos.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gabriela Sabatini (@sabatinigaby) által megosztott bejegyzés

Az argentinok egykori csillaga hétfőn ünnepelte 52. születésnapját és ugyan 26 évvel ezelőtt visszavonult, még mindig olyan aktív, mint valaha. A korábbi világranglista-harmadik és 1990-es US Open-bajnok mindig is szerette a párizsi tornát, ahol 1984-ben junior bajnok volt, a felnőttek között pedig ötször is elődöntőt játszott (1985, 1987, 1988, 1991, 1992).

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gabriela Sabatini (@sabatinigaby) által megosztott bejegyzés

Ugyan folyamatosan kap meghívásokat versenyekre vagy bemutató mérkőzésekre, de nagyon keveset fogad el belőlük. Így aztán értékelni kell, hogy a Roland Garroson ott lesz honfitársnője, Gisela Dulko oldalán.

Szeretem a mai teniszt, sokat követem, nőknél és férfiaknál egyaránt. Meglep, hogy milyen erővel és sebességgel játszanak és fizikálisan mennyit fejlődtek a nők

– nyilatkozta.

Elárulta, hogy a kedvenc játékosa Onsz Dzsabúr és Iga Swiatek, míg a férfiaknál Carlos Alcaraz és Sebastián Báez játékáért rajong.

A Legends Trophy mezőnye Férfiak: Mansour Bahrami, Julien Benneteau, Arnaud Clement, Nicolas Escude, Sebastien Grosjean, Henri Leconte, Michael Llodra, Paul-Henri Mathieu, Cedric Pioline, Fabrice Santoro (mind francia), Robin Söderling, Mats Wilander (mindkettő svéd), Marcos Baghdatis (ciprusi), Tommy Haas (német), Goran Ivanisevic (horvát), John McEnroe (amerikai). Nők: Lindsay Davenport, Mary Joe Fernández, Martina Navratilova, Chanda Rubin (mind amerikai), Tatiana Golovin, Mary Pierce, Sandrine Testud, Nathalie Tauziat (mind francia), Gabriela Sabatini, Gisela Dulko (mindkettő argentin), Flavia Pennetta, Francesca Schiavone (mindkettő olasz), Daniela Hantuchova (szlovák), Martina Hingis (svájci), Iva Majoli (horvát), Conchita Martínez (spanyol).

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gabriela Sabatini (@sabatinigaby) által megosztott bejegyzés