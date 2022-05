„Nehéz visszatartani a könnyeket” – így gyászol a svéd kézilabdasport

Johansson játékosként három, edzőként öt svéd bajnoki aranyat nyert, sikerei hatására 1988-ban szövetségi kapitánynak nevezték ki. Ezzel egy csodálatos korszak vette kezdetét, a Benga Boys 13 érmet nyert világversenyeken, Johansson vezetése alatt olyan játékosok váltak világklasszisokká, mint Ola Lindgren, Magnus Andersson, Per Carlén és Magnus Wislander.

Az első világbajnoki arany 1990-ben, Csehszlovákiában csodaszámba ment az akkori Szovjetunió ellen, ez volt a kezdete egy olyan sikeres időszaknak, amelyet aztán csak Franciaország tudott megismételni.

A válogatott 1999-ben, Egyiptomban is világbajnok lett (a két arany között még nyert egy vb-ezüstöt és két vb-bronzot), míg az Európa-bajnokságokon négy aranyat is szerzett (1994, 1998, 2000, 2002). Az olimpia maradt az egyetlen olyan világverseny, ahol csak ezüstéremre futotta, de 1992-ben a Független Államok Közössége, 1996-ban Horvátország, 2000-ben pedig Oroszország is jobbnak bizonyult.

Very sad day for international handball.

Swedish legend, Bengt Johansson, coach of the ” ” who led Sweden to the top of world handball has passed away.

Our thoughts are with his family, friends and many supporters around the world.

Credit: @hlandslaget pic.twitter.com/L34dLnfGEC

— EHF EURO (@EHFEURO) May 9, 2022