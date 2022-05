Őrült száguldás miatt zárják le Budapestet, de ezt nem annyira bánjuk

Pénteken kezdődik a 105. Giro d’Italia, az olasz kerékpáros körverseny történetében tizenharmadik alkalommal külföldön rajtol el a mezőny, ezúttal épp Budapesten. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a világ egyik legismertebb bringaversenyéről.

Magyarországi szakaszok

Nemcsak a Nagy Rajt (grande partenza) lesz Magyarországon, az olasz szervezők döntése után az első három futamot hazánkban rendezik.

Pénteken Budapestről indulva (rajt 12.20-kor), Kápolnásnyéket, Székesfehérvárt, Bicskét és Esztergomot is érintve Visegrádig teker a mezőny.

Szombaton egy 9,2 kilométeres, őrült tekerést láthatnak a nézők, ennyit tesznek meg a versenyzők a Hősök tere és a Budai Vár között, néhány kanyar közbeiktatásával.

Vasárnap pedig Kaposvár lesz a kiindulópont, Balatonfüred pedig a befutóhelyszín, közte pedig 201 kilométert teljesítenek a girósok.

Magyarok a mezőnyben

Idén először három magyar kerékpárosnak is szurkolhatunk. Valter Attila nevét alighanem mindenki ismeri, a Groupama-FDJ bringása tavaly három szakaszon át az összetettben vezetőnek járó rózsaszín trikót is viselhette (a szín a Girót életre hívó Gazzetta dello Sportra utal, melyet rózsaszín lapra nyomtatnak), 23 évesen pedig már a harmadik olasz körversenyén indul.

Valter saját bevallása szerint ráhajt egy szakaszgyőzelemre (akár már Magyarországon is), a szezonban pedig javuló formát mutatott: március elején negyedik lett a murvás útszakaszairól ismert Strade Bianchén, majd másodikként ért célba a katalán körverseny zárószakaszán.

A két hete zárult alpesi körversenyt igazán remekül teljesítette: harmadik helyezett volt az egyik szakaszon és ötödikként zárt összetettben.

Az EOLO-Kometa a 22 éves Fetter Eriket veti be, aki a komplett 176 fős mezőny negyedik legfiatalabb tagja. Fettert az elmúlt években edzés- és versenybaleset is hátráltatta, de azért mindig megvillantotta, mennyire tehetséges, csapata a Giro előtt be is jelentette, hogy hosszabbított vele két évvel. Magyar időfutam-bajnokként a szombati, budapesti etapon magyar bajnoki trikóban, nemzeti színű aero bukósisakban teker majd.

Peák Barnabás az Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux színeiben versenyez majd, az élete első háromhetes versenyére készülő, 23 éves bringásnak pedig csapatfeladati lesznek a következő napokban: az U23-as vb-ezüstérmes eritreai Biniam Girmayt felvezetőemberként segítené szakaszsikerekhez.

Esélyek

A címvédő Egan Bernal egy edzésbaleset miatt távol maradt (kisebbfajta csoda, hogy maradandó sérüléssel megúszta, hogy egy busznak ütközött), így eléggé most vagy soha esélynek tűnik az idei Simon Yatesnek. A 29 éves brit bringás, aki 2018-ban megnyerte a Vueltát, bizonyította, hogy „megvan a lába” ahhoz, hogy megnyerje ezt a három hetet, legutóbb ugyanis két szakaszt is behúzott az asztúriai versenyen.

Két korábbi győztes is van a mezőnyben, ám Tom Dumoulin és Richard Carapaz esetében ugyanakkor kérdéses, hogy állnak erőnlétileg. Így leginkább Mikel Landa és Miguel Angel Lopez jelentheti a legnagyobb veszélyt Yatesre.

A mostani lesz Alejandro Valverde második és egyben utolsó Girója, a 42 éves klasszis ugyanis visszavonul az idény végén.

Befutó

21 szakaszt, összesen 3410,3 kilométert teker majd végig a mezőny a következő bő három hétben. Lesz három pihenőnap, tradícionálisan hétfőnként. A vasárnapi, balatonfüredi befutó után hétfőn Szicíliába megy a Giro, a versenyzők pedig kedden már az Etnára tekernek fel. A befutó május 29-én, Veronában lesz.