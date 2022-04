Családjával szenvedett végzetes autóbalesetet a korábbi válogatott rögbis

41 éves korában meghalt Pedrie Wannenburg, a dél-afrikaiak korábbi válogatott rögbijátékosa, írta a Guardian.

A sportember a Texas állambeli Houstonban szenvedett végzetes balesetet, amikor egy kereszteződésben összeütközött egy másik autóval, amelyet egy rendőrök elől menekülő 16 éves fiatal vezetett.

A balesetben Wannenburg azonnal életét vesztette, nyolcéves fia életveszélyes sérülésekkel került kórházba. A hírek szerint a felesége és a lánya is a járműben ült, de ők megúszták komolyabb problémák nélkül.

We are devastated at the passing of Vodacom Bulls legend Pedrie Wannenburg.

Our heartfelt condolences go out to the Wannenburg family 🕊 pic.twitter.com/ePecg3nSYU

— Official Blue Bulls (@BlueBullsRugby) April 23, 2022