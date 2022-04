Hajtóvadászat indult egy atléta gyilkosa ellen

A kenyai rendőrség hajtóvadászatot indított egy etióp futó ellen, miután szintén atléta barátnőjét holtan találták a kenyai hosszútávfutók központjaként ismert Iten városában.

A rendőrség tájékoztatása szerint a kenyai születésű, de bahreini színekben versenyző 28 éves Damaris Muthee Mutua oszlásnak indult holttestére kedden találtak rá. A gyanú szerint barátja, az etióp Koki Fai lehetett a tettes, aki elképzelhető, hogy már elhagyta az országot.

– mondta Tom Makori rendőrfőnök.

Mutua egy éven belül ő a második női sportoló, akit Itenben öltek meg, tavaly októberben Agnes Tiropot, a 10 kilométeres futás női világrekorderét találták holtan otthonában. A gyilkossággal az élettársát vádolják, aki azóta is tagadja a gyilkosságot.

Damaris Muthee Mutua, the Kenyan born Bahrain athlete in her last race in Angola, she came 2nd in the 10km race. Her Ethiopian boyfriend Koki Foi(also an athlete) murdered her on Sunday at her rented house in Lily’s Estate, Iten town.

This is quite unfortunate. pic.twitter.com/7NgqZ4hGuf

— SokoAnalyst (@SokoAnalyst) April 19, 2022