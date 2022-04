„Ez egy gyerekkori álom, amit elértem, ezért kezdtem teniszezni” – legjobb száz között a magyar teniszező

Hétfőtől Gálfi Dalma a női teniszjátékosok világranglistáján 97. helyezettének mondhatja magát, vagyis hivatalosan is top 100-as játékos lett. A korábbi junior világelső szerint ezzel beteljesült egy álom.

Ez egy gyerekkori álom, egy első mérföldkő, amit most elértem. Ezért kezdtem el teniszezni, hogy egyszer majd ott legyek a legjobb százban. Most azonban nem is szeretnék megállni, úgy érzem, van még feljebb, de az elsődleges cél, hogy megőrizzem a tagságom az elitmezőnyben