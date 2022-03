Biztonságiak követték, még saját mezét sem használhatta a koszovói atléta

Az orosz-ukrán háború árnyékában is akadnak politikai konfliktusok, ettől a hétvégi, belgrádi fedett pályás atlétikai világbajnokság sem mentesült.

Gresa Bakraqi minden bizonnyal jobban örült volna, ha egy világraszóló eredmény miatt kerül be a hírekbe, azonban ő csupán egy átlagos futónak számít, aki 1500 méteren a 19 induló közül a 17. helyet szerezte meg 4:28.40-es időeredménnyel.

Gresa Bakraqi🇽🇰 represented #Kosovo at the #WorldAthletics Indoor Championships “Belgrade 2022”.

Due to Kosovo, no flag was displayed in the “Stark Arena”.#KosovaAthletics pic.twitter.com/DAWQkJeFqM

— NOC KOSOVO 🥇🥇🥇 (@NOCKOSOVO) March 18, 2022