A Győri ETO lehengerlő játékkal maradt hibátlan a Bajnokok Ligájában

A Győri Audi ETO KC magabiztos játékkal 39-30-ra verte a Metz csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportmérkőzését.

Hihetetlen lendülettel kezdték a győriek a meccset, ráadásul a szerencse is a hazaiakkal volt, mivel a kipattanók is rendre a zöldmezeseknél kötöttek ki. Ehhez párosult még a kimagasló kapusteljesítmény is, így már negyedórányi játék után 11-3-ra vezetett az ETO. Két időkérés sem volt elég a franciáknak, hogy ötnél közelebb zárkózzanak, szünetre pedig 20-13-mal vonultak a csapatok.

Térfélcsere után sem változott sokat az összkép, ismét bekezdett a Győr és tíz perc alatt már 25-16-ra vezetett. A találkozó hajrájára már rotálni is tudott Ambros Martín, így több fiatal is lehetőséghez jutott, az egyik legszebb pillanat ekkor érkezett, mert Gerencsér Fanni élete első ETO-meccsén dobott gólt 19 évesen.

A mérkőzést 39-30-ra nyerte meg a Győri Audi ETO KC, amivel mind a kilenc találkozóját megnyerte a B csoportban.