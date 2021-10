A célvonaltól két percre esett össze egy maratonfutó

Meghalt a célvonal előtt nem sokkal egy 22 éves maratonfutó, írja a TMZ.

Az idahói férfi, Hayden Holman a családtagjaival vett részt a Utah-ban rendezett versenyen, amikor váratlanul összeesett a célvonaltól nem messze. Azonnal érkezett a segítség, sikerült újraéleszteni és rögtön rohantak is vele a kórházba, ahol azonban már nem tudtak rajta segíteni.

– idézi a TMZ Karin Holmant, az elhunyt futó mostohaanyját.

A 22-year-old Idaho man died while running the St. George Marathon.

Hayden Holman was two minutes from the finish line when he called family to make sure someone was at the finish line to take a picture, but his stepmother said he never arrived, according to @EastIDNews. pic.twitter.com/SEqfFaTjWp

— KSL 5 TV (@KSL5TV) October 4, 2021