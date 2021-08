Golovin lett a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya

A Magyar Kézilabda Szövetség keddi elnökségi ülésén úgy döntött, hogy új alapokra helyezi a női kézilabda-válogatott irányítását, és Elek Gábor utódjaként Golovin Vlagyimirt nevezi ki szövetségi kapitánynak.

A szakember megbízatása a 2024-es, magyar-osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokság végéig szól, klubbéli utódja megtalálásáig az MTK vezetőedzői posztját is ellátja.

Az új szakvezető októberben találkozik először a kerettel, a csapat október 6-án hazai pályán Portugália, október 10-én idegenben Szlovákia ellen lép pályára, majd a novemberi vb-felkészülést követően Spanyolországban szerepel világbajnokságon.

Óriási megtiszteltetés, hogy a magyar női válogatott szövetségi kapitánya lehetek, nagy kedvvel és tervekkel kezdem meg a feladatot

– emelte ki Golovin Vlagyimir.

„A 2021-22-es szezonban párhuzamosan az MTK csapatát is irányítom, ameddig a klub meg nem találja az utódomat és nem sikerül megfelelő módon rendezni az edzőkérdést. A válogatottal a fő célunk a következő három évben a párizsi olimpiára való kijutás. Ebben összhangban voltak a Szövetség és a jelenlegi klubom elképzelései, és a saját céljaim is. Készülök az Eb-selejtezőkre és a decemberi világbajnokságra, hamarosan összeáll a csapat stábja is. A keretben szóba vehető játékosok nagy részével dolgoztam már együtt, és tudom, hogy az utánpótlássikerek miatt sokan csodát várnak a felnőtt válogatottól is, én csoda helyett azonban elsősorban a munkában hiszek.”



Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke azt mondta, az új olimpiai ciklus minden válogatott számára új időszakot hoz.

„Igaz, a magyar csapat életében egyfajta korosztályfrissítés már az elmúlt esztendőkben megtörtént, éppen a Golovin Vlagyimir által 2018-ban junior világbajnoki címre vezetett csapat több játékosa révén, de Tokiót követően tovább alakulhat a keret, immár az új szövetségi kapitány elképzelései szerint.

Szeretnénk, ha Párizsra igazán erős csapatunk lenne.

A juniorválogatottal minden megnyert

Az 51 éves szakember Odesszában született, 22 évesen, 1992-ben igazolt Magyarországra, ahol a Szolnok, a Kiskőrös, a Százhalombatta, a Hargita KC és a Dabas játékosa volt.

2010-ben kezdett el edzősködni, dolgozott a Százhalombatta férfi, a Kispest és a Bugyi női csapatainál. Az élvonalban a Kiskunhalas női csapatánál mutatkozott be, később irányította a Siófokot is.

2015 óta az MTK edzője, 2018-ban megkapta a női junior-válogatottat is, amellyel 2018-ban világ, 2019-ben Európa-bajnok lett.

A korosztályos válogatottakkal elért sikerei miatt korábban is felröppent a hír, hogy ő lehet a felnőtt nemzeti csapat kapitánya. Tavaly januárban a 24.hu-nak azt mondta, ha lenne megkeresés, akkor örülne, és biztos benne, hogy igent mondana.

„Egyszer a véletlen már hasonló helyzetbe sodort, amikor Hajdu János lemondott, és igent kellett mondanom a juniorválogatottnak. Akkor is az döntött, hogy a csapat négy embere nálunk dolgozott, és tudtam, ha beszállok, nem hagynak cserben. A mostani felnőtt válogatott felével biztosan dolgoztam, és ismerem őket olyan oldalukról, hogy győztes típusok.”

2020 májusában megerősítette, hogy felkérés esetén vállalná a kihívást, de csak úgy, ha megtarthatná vezetőedzői pozícióját az MTK-nál, tehát nem főállású kapitány lenne.

„Jobb, ha egy edző folyamatosan munkában van” – indokolta.