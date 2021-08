Az első gólját is meglőtte a női hokiválogatott a vébén

A magyar női jégkorong-válogatott 4-2-re kikapott Csehországtól a világbajnokság második csoportmeccsén.

Már a jégre lépéssel is történelmet írt a németek ellen a magyar csapat, ám a csehek ellen már a gólszerzés is összejött. Pedig nem indult könnyen a meccs, a jóval esélyesebb Csehország nekiugrott Tóth Zsófia kapujának és a 4., valamint a 7. percben is gólt ütött.

Hasonlóan telt a második harmad is, a csehek két gólt ütöttek és végig nyomtak, de egyre veszélyesebb és veszélyesebb magyar támadások születtek. Aztán jött a csoda. Gasparics Fanni sokadik megindulása után Jókai-Szilágyi Kinga lövéséből lecsorgott a korong és Dabasi Réka az üres kapuba húzta be a pakkot 4 tizedmásodperccel a harmad vége előtt.

Az utolsó játékrészben úgy tűnt, a magyar válogatott legnagyobb gólszerzési esélye elszállt, amikor Kreisz Emma kihagyott egy büntetőt. Azonban az egyre több kiállítást begyűjtő csehek fegyelmezetlensége mellett Gasparics is egyre többször mutatta meg, mit tud és a harmadik harmad végén ő is betalált.

Oh Captain, my Captain! Fanni Gasparics nets @hockeyhungary's 2nd goal of the game in the final minute of the 3rd. #WomensWorlds #HUNCZE pic.twitter.com/B4OAMjL2o8

— IIHF (@IIHFHockey) August 22, 2021