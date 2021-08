Veszített, de már a jégre lépéssel történelmet írt a női hokiválogatott

– mondta a mérkőzést megelőzően Lisa Haley, a magyar női jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya a tízcsapatos kanadai elitvébé nyitómeccse előtt.

És valóban, ahhoz képest, hogy először játszott ezen a szinten, egyáltalán nem kezdett megilletődötten a magyar csapat. Ha nem is záporoztak a lövések, de megvoltak a helyzeteink. Az első harmad derekán aztán felpörögtek az események: egy kivédekezett emberhátrány után nem sokkal egy szerencsésen eltalált lövéssel vezetést szerzett Németország, majd egy percen belül az előnyt is megduplázta az ellenfél – mindkétszer Nina Christof volt a gólszerző.

A második harmad elején láthattuk igazán, milyen játékerőt is képvisel a jóval erősebb és a világelitben rutinosabb német csapat, keményen letámadtak ez pedig nem annyira ízlett a magyar válogatottnak. Németh Anikó azonban remekelt a kapuban (volt, hogy a kapuvas segítette ki), majd nekünk is volt pár veszélyes megindulásunk, de Jennifer Harss is látványos védéseket mutatott be.

🤯 Just over here wondering how that didn’t go in.

Oh wait… because Aniko Nemeth is that good. @hockeyhungary #WomensWorlds pic.twitter.com/2yms9BkCFO

— IIHF (@IIHFHockey) August 21, 2021