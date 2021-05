Ha nem itthon van a vb, abbahagyom

Nem sokon múlt az első helye a budapesti Európa-bajnokságon. Olasz Anna azt mondja, szüksége volt a kihagyásra.

Olasz Anna épphogy lecsúszott az első helyről és végül ezüstérmet nyert a nyílt vízi úszók 10 kilométeres versenyében a budapesti vizes Európa-bajnokságon. Az úszószövetség közleménye szerint később azt mondta, furcsa abba belegondolni, hogy bár 2011 óta úszik,ezen a táv on ez az első érme világversenyen.

„Ez tényleg hosszú szülés volt, az utolsó dobogó, azaz a kazanyi világbajnokság óta nagyon sok hullámvölgyem volt, ennek ellenére megmaradt az úszás szeretete. Mindig tudtam, hogy mire vagyok képes, csak a versenyen soha nem jött ki a lépés, mert nem hittem magamban, és így sohasem tudtam úgy teljesíteni, ami méltó volt az edzésmunkámhoz. Nagyon örülök, hogy most végre sikerült bevállalnom mindent, amit kellett.

Ettől még, ha 2017-ben nem itthon rendezik a vébét, alighanem abbahagyom az úszást – aztán viszont belekerültem egy olyan mókuskerékbe, hogy edzettem, de a versenyeken rendre jöttek a csalódások, de ezt nem akartam elfogadni, és mentem tovább.

Aztán a tavalyi évben valahogy sikerült megtisztulnom, megszabadulni a rossz gondolatoktól, azaz talán furcsán hangzik, de nekem szükségem volt erre a covidos időszakra” – idézi az úszószövetség közleménye Olasz Annát, aki azt is mondta, hogy volt egy olyan taktikája, amit végig akart csinálni.

„Azt nem állítom, hogy az utolsó ezer méter nem telt rémesen lassan – igaz, az utolsó ötvenen azt is éreztem, hogy akármilyen közel vagyok, Sharont nem nagyon lehet megfogni, ő a medencében is klasszis, én meg pláne nem a sebességemről vagyok híres, de most nem akarok ezen gondolkodni, csak örülni ennek az éremnek!” – mondta a versenyről.

A 27 éves úszó korábban 25 kilométeren világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes volt. A 10 kilométer az már olimpiai szám a nyíltvízi úszásban.