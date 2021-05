Tour de Hongrie: délben még kátyúk voltak az úton, amerre a mezőny ment, sietve kellett aszfaltozni

Szerdán elrajtolt a magyar kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie, a nyitószakaszt pedig Phil Bauhaus nyerte. A szerdai etapon legjobb magyarként Karl Ádám zárt. A Siófok és Kaposvár közötti 173 kilométeren mezőnyhajrá döntött az elsőségről, ebben a Bahrain Victorious német versenyzője bizonyult leggyorsabbnak, írja tudósításában az MTI.

A kpsvr.hu cikkéből kiderül, hogy nem csak a bringások okoztak izgalmakat, ugyanis Kaposváron az elmúlt napokban több helyen is felmarták az aszfaltot. A portál információi szerint a munkát elnyerő cég váratlanul levonult, így

szerda délben még kátyúkkal teli útszakasz várta a versenyzőket.

A város kétségbeesetten kereste a megoldást, és kora délután gőzerővel próbálták betömködni a lyukakat. A 444.hu megkereste Eisenkrammer Károlyt, a Tour főszervezőjét, aki elsőre azt mondta, hogy őt arról tájékoztatták, a probléma keddre megoldódott. Később aztán megerősítette, hogy a hír igaz, még szerdán is dolgoztak az érintett útfelületen, de aszfalt elkészült a befutó helyszínén is. „Ez azért is nagy öröm, mert a szervezőknek nem volt B útvonala” – írja a 444.

Csütörtökön a Balatonfüred és Nagykanizsa közötti 183 kilométer megtétele vár a 42. Tour de Hongrie mezőnyére, amely a vasárnapi budapesti befutóig 792 kilométert tesz meg.

A nyitókép a 42. Tour de Hongrie siófoki rajtjánál készült.