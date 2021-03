1,6 másodperccel a vége előtt, saját palánk alól indulva jött a győztes kosár

Sacramentóban vendégeskedett Cleveland Cavaliers és egészen 1,6 másodpercel a vége előttig nyeregben érezhette magát, hiszen 98-97-re vezettek, amikor a házigazda a saját palánkja alól indíthatta a játékot. Ki az, aki ilyenkor még bízik a győzelemben?

A Kingstől komótosan mindenki a Cavaliers palánkja elé gyalogolt, onnan várták, vajon mit talál ki kezében a labdával De’Aaron Fox (36 pont, 6 gólpassz). Nos, a játékvezető jelére a védő Harrison Barnest célozta meg, és miközben a Cavaliers játékosai nézték, amint a labda több tíz méteren át száll a levegőben, gond nélkül elkapta azt, majd a pálya jobb szélén a triplavonalnál azzal a lendülettel megfordult és a dudaszó pillanata előtt egy tizeddel dobott egy három pontosat. Íme a zseniális kosár:

HARRISON BARNES WINS IT OFF THE FULL-COURT PASS 😱

CRAZY GAME-WINNER. pic.twitter.com/CMQaOv0iNv

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 28, 2021