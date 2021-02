Djokovic leütötte riválisát a pályáról, kilencedszer nyerte meg az Australian Opent

Novak Djokovic nyerte az Australian Opent, a döntőben Danyiil Medvegyevet győzte le három szettben.

A szerb világelsőnek ez volt karrierje 18. Grand Slam-győzelme (Melbourne-ben kilencedszer nyert), kettővel van elmaradva Roger Federertől és Rafael Nadaltól.

Djokovic meglepően simán került 3:0-s előnybe a döntőben, majd a negyedik játékot egy tökéletes szervafogadással kezdte, aztán valami történt: Medvegyev elkezdte sorozatban nyerni a labdameneteket és kiegyenlített. 6:5-ig mentek fej fej mellett, Djokovic akkor viszont ismét brékelni tudta az oroszt, 42 perc játék után került szettelőnybe.

