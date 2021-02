Nagyon jól teljesítettek a magyar csapatok a férfi kézilabda Bajnokok Ligája legutóbbi körében, hiszen a Szeged 34-33-ra verte a Vardart, míg a Veszprém 34-30-ra a Motor Zaporizzsját.

A sikerekből a kapusok is kivették részüket, és ezt az EHF is díjazta, hiszen a hét két legnagyobb védését Mikler Roland és Rodrigo Corrales mutatta be.